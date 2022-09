¿Qué dijo Hernán Torres sobre la “indisciplina” de los jugadores del Tolima?

El Tolima no ha lucido en plenitud de forma. Los dirigidos por Hernán Torres no han logrado escapar del fondo del campeonato, ya cerca de finiquitarse la primera vuelta del campeonato liguero. Desde aquella goleada ante Flamengo, por los octavos de Libertadores, parece que el equipo no volvió a ser el mismo.

Pese a que tampoco hubo suerte por las lesiones de varios jugadores, los ‘Pijaos’ han contado con un gran fondo de armario y una nómina muy competitiva. Para desgracia del club, los resultados no son nada positivos en el segundo semestre. Incluso se ha hablado de indisciplina y problemas internos en el club.

Lea también: “Perverso”, Hernán Torres ‘liquidó’ al árbitro del partido entre Junior y Tolima

La aclaración de Hernán Torres

El estratega tolimense ‘bajó de la nube’ a los rumores de indisciplina, y todo en la última rueda de prensa antes del cotejo frente a Cortuluá, válido por esa típica fecha de Clásicos en la actual liga. Además, hizo referencia de un ‘borrachímetro’ que han implementado.

“Así como cuentan eso, deben contar también lo que hacemos acá para que haya disciplina. Desde el año pasado se implementó el ‘borrachímetro’ todos los días, donde pasan y soplan. Hasta el momento ha sido todo negativo. (...) Los jugadores tienen que hacerlo todos los días, les guste o no”. — Hernán Torres, entrenador del Tolima.

Frente a algunas críticas hacia Torres, específicamente por su presunto temperamento y intransigencia en algunas situaciones, el timonel respondió contundentemente:

“Me han criticado porque soy muy drástico en la disciplina y no lo negocio. Yo no me excedo, y eso es un tema delicado porque si la gente habla, yo quiero pruebas y la tecnología ayuda a que haya pruebas de todo lo que dicen. Con pruebas se pueden tomar decisiones”. — Hernán Torres, entrenador del Tolima

¿Cuándo juega el Tolima?

El ‘Vinotinto y Oro’ se medirá el próximo sábado, a partir de las 6:10 p.m. (hora local) ante el cuadro de Cortuluá. Tres puntos obligatorios para los tolimenses, que pretenden salir de la mala racha.

Actualmente, el Tolima está en la casilla 17 de la liga, con acumulado de 7 puntos. Hasta la fecha, solo han podido cosechar una victoria (2-0 ante Cali), cuatro empates y otras cuatro derrotas.