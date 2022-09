‘LA TRICOLOR’ femenina respiró profundo y venció a Costa Rica, con gol de penal

La Selección Colombia Femenina ya pasó la página del subcampeonato en Copa América, y ya piensa únicamente en esa próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda el próximo año. Para ello, la ‘Tricolor’ organizó dos amistosos ante Costa Rica.

El primero de ellos fue victoria para las dirigidas por Nelson Abadía, por 1 gol a 0, con la anotación de Catalina Usme a los 85 minutos del partido, justo cuando el equipo hacía méritos para quedarse con el resultado, Más allá del mismo, lo importante para Abadía fue probar nuevas alternativas y sociedades.

Primer tiempo

La etapa inicial no contó con muchas aproximaciones de gol. Colombia no lucía su mejor versión, puesto que las imprecisiones reinaron y la pelota no salía mucho de la mitad del campo.

Más allá de una jugada de ataque, en el minuto 33, que casi derivó en un gol en contra de Hillary Corrales, que cabeceó en proximidades del arco propio, el encuentro fue tranquilo para Colombia en la zona defensiva.

Segundo tiempo

Para el complemento, la ‘Tricolor’ despertó y sorprendió con tres aproximaciones de gol. El ingreso de Catalina Usme fue determinante para mover los hilos del compromiso, además de marcar la diferencia.

Tras una mano dentro del área, que conllevó en penal a favor de Colombia, Usme convirtió tras englobar el balón hacia una de las esquinas, dejando sin capacidad de reacción a la portera rival.

Lea también: Linda Caicedo se puso la ‘roja’ e hinchas recordaron que Colombia va al Mundial

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Cabe recordar que el próximo amistoso, entre Colombia y Costa Rica, se celebrará el próximo martes 6 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. (hora local), con presencia de público, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.