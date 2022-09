Una ‘lista de jugadores indeseables’ sentenció a James con los equipos de Europa

Está claro que el zurdo no quiere continuar en Al Rayyan. Debido esto, estuvo coqueteándole al Valencia y mostrando sus intenciones de volver al ‘viejo continente’. Como no encontró equipo, muchos intentan explicar qué pasa con él. Precisamente por eso, Luis Arturo Henao dijo que James Rodríguez está es una lista de jugadores no deseados en Europa. La llamativa afirmación apuntó a la mala fama que James se habría hecho en los últimos años.

En la noche del 31 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, Luis Arturo Henao explicó por qué James no despertaría interés en los equipos europeos. Una ‘lista de jugadores no deseados’, esa fue la teoría que expuso. Según él, el zurdo no tiene una buena imagen entre los equipos del ‘viejo continente’. Por eso nadie quiso contratarlo.

James debe estar en una lista, entre comillas, de jugadores no deseados en Europa. Por ejemplo, en una mesa dicen: vamos a traer a James; ese muchacho se mantiene lesionado y se la pasa haciendo pucheros... Debe estar en la lista de jugadores indeseables por los equipos de Europa. — Luis Arturo Henao

Henao también señaló que, hace un par de años, James, a pesar de tener ofertas en Europa, prefirió irse a Qatar para mantener un contrato.

Él sí tuvo opciones en Europa el año pasado, pero las desechó por el contrato. — Luis Arturo Henao

El mercado europeo cerró y James no encontró equipo:

James expresó públicamente sus deseos de irse de Al-Rayyan, por eso, se esperaba que, en el último día del mercado, llegará algún equipo. Como prácticamente se ofreció al Valencia, muchos esperan que fuer el fichaje bomba del fútbol español. Nada pasó... El mercado cerró a las 00:00 del 2 de septiembre de 2022, no hubo novedades y él tendrá que quedarse en Qatar. Aunque podría optar por llegar a una liga menor, siempre y cuando acabe su contrato con el equipo catarí, lo más probable es que se quede en donde está.

