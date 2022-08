James se ofreció al Valencia para asistir a Cavani y rompió las redes en España

Para nadie es un secreto que el zurdo quiere salir de Al Rayyan. Debido a esto, su futuro es incierto y, con el final del mercado en Europa, sus posibilidades parecen reducirse. Precisamente por eso llamó la atención que James Rodríguez se ofreció a jugar en el Valencia de España. Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar y causaron euforia entre los seguidores del tradicional equipo español.

En la mañana del 31 de agosto de 2022, James dio una extensa entrevista en el canal de Twitch del medio ‘El Chiringuito’. En esta le preguntaron si le gustaría llegar al Valencia y su respuesta fue contundente, aunque expuso las dificultades de un eventual fichaje.

No estaría mal, pero no sé nada de eso. Si es para allá, me iría caminando. Lo que pasa es que, si me voy caminando, llegaría tarde porque le mercado cierra — James Rodríguez

Después, el zurdo señaló que si quieren a alguien que le haga pases a Edinson Cavani, principal fichaje del Valencia’ para la temporada 2022-23, él es el indicado.

Es un gran club. Veo que tiene una buena hinchada. Ahora ficharon a Cavani, si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo. — James Rodríguez

James continuó exponiendo que, a pesar de su voluntad para llegar al club español, el mercado cierra a las 00:00 del 1 de septiembre y por eso sería complicado.

El tema es que faltan siete horas. — James Rodríguez

Las palabras de James no terminaron ahí, ya que después le preguntaron si estaría dispuesto a bajarse el sueldo para jugar en el Valencia. El colombiano no dudó un segundo y, con una simple palabra, dejó claro que la parte económica no sería un problema.

Yes. — James Rodríguez

Los hinchas del Valencia volvieron tendencia a James:

Las palabras de James Rodríguez sobre el Valencia dieron mucho de qué hablar en España. De hecho, el hashtag #ElValencianismoQuiereAJames llegó a ser tendencia número uno en España durante la entrevista con ‘El Chiringuito’.

James Rodríguez fue tendencia en España (Captura de pantalla)

James Rodríguez respondió a la tendencia que hicieron los hinchas del Valencia con un guiño que, de nuevo, rompió las redes.

Gracias a todos por su palabras y su cariño. #ElValencianismoQuiereAJames — James Rodríguez

Gracias a todos por su palabras y su cariño.

#ElValencianismoQuiereAJames

😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022

