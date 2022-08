James contó cómo se le ‘tiraron’ el fichaje con Atlético de Madrid en amistoso

Este miércoles, James Rodríguez ha revolucionado las redes luego de su entrevista con el periodista español Edu Aguirre en el ‘Chiringuito Inside’ programa que se transmitió a través de Youtube. El centrocampista colombiano habló sobre muchos temas, entre ellos su actualidad y el sabido deseo por regresar a Europa.

Sin duda, la temática que más generó reacciones fue la de su ofrecimiento para unirse al Valencia de la liga española. Incluso, su nombre y la etiqueta #ElValencianismoQuiereAJames estuvo entre las mayores tendencias de Twitter en España.

Mientras el futbolista sigue en Catar, los rumores sobre su salida hacia otros equipos no cesan, pese a que el mercado europeo esté a unas horas de cerrar. Ante lo que sería un posible regreso al fútbol ibérico, James habló sobre la ocasión en la que estuvo cerca de llegar al Atlético de Madrid.

Para mediados de 2019, el cucuteño hacía parte del Bayern Múnich, cuadro al que llegó por un préstamo desde el Real Madrid, pero su deseo era ir a España y más aún al conocerse el interés del equipo dirigido por Diego Simeone para tenerlo en su plantilla.

El ‘10′ de la Selección Colombia confesó que desde el club bávaro aceptaron su petición para que no hicieran uso de la opción de compra. Además, el zurdo manifestó que ya tenía todo arreglado con los rojiblancos en cuanto al tema contractual y salarial, pero según él, hubo un partido que influyó en su frustrado paso al ‘Atleti’.

El internacional colombiano regresaba al conjunto ‘merengue’, luego de dos años en la Bundesliga por un préstamo al Bayern y tenía la gran opción de ir al otro gran club madrileño, pero un amistoso entre estas dos escuadras, que terminó 7-3 a favor de los del ‘Cholo’, complicó las negociaciones.

Yo creo que influyó mucho el 7-1, que jugaron un amistoso en Estados Unidos. Estaba ya prácticamente todo hecho y el jefe de ahí dijo, pues, que no, que yo no me iba.

Que yo no me iba porque no, porque no y al final me tuve que quedar. O sea, yo ya sabía que no iba a jugar, entonces yo no le echo la culpa a nadie, pero pienso que fue un año para mí perdido, ¿no? Porque no pude jugar mucho, pero bueno, al final en el fútbol, yo siempre he dicho que tú no te mandas solo, tú tienes jefes y tienes que asumir todo eso y ya está, no pasa nada.

Simeone me quería, en ese tiempo sí. El Madrid es el que dice que no y bueno, ya está. Yo también entiendo un poco todo, ya luego del 7-3, así sea un partido amistoso y que a los dos días sala que James se va pa’ allá es una bomba... era una bomba.

— James Rodríguez