“Ya estamos grandecitos”, Mayer espera que ‘Teo’ ponga punto final a sus locuras

La roja que recibió ‘Teo’ en el partido contra Unión Magdalena sirvió para ahondar la crisis del ‘Azucarero’, que todavía no gana en la Liga BetPlay 2-2022. Precisamente por eso, las palabras de Mayer Candelo sobre la expulsión de Teófilo Gutiérrez indicaron que no quiere más locuras que compliquen al Cali. De hecho, el DT también apuntó a los demás jugadores, quienes, al igual que el delantero barranquillero, la han ‘embarrado’ en momentos importantes.

Vea también: ‘Teo’ Gutiérrez se iría del Cali y llegaría a un equipo “protagonista” del FPC

Llegando al minuto 30 del partido, cuando Unión Magdalena ganaba 0-1, ‘Teo’ fue a disputar una pelota con Ricardo ‘Caballo’ Márquez. El jugador del Cali pateó el balón y dejó la pierna en el aire. Debido a esto, terminó pegándole un terrible patadón al delantero samario.

En la tarde del 30 de agosto de 2022, un día después del partido, Mayer Candelo dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron cómo tocó el tema de la expulsión de ‘Teo’ en el camerino del ‘Azucarero’. Aunque dejó claro que no hizo de la expulsión un problema de vestuario, sí dejó que Teófilo Gutiérrez debe revisarse porque no es la primera vez que complica al Cali con sus agresiones.

Con tranquilidad, porque aquí no nos vamos a recriminar ni a señalar. Lo que no hacemos en una cancha, no lo podemos hacer afuera.

En el camerino no se habla de nada negativo, nada de señalarse ni culparse. Lo que sí es que cada uno tiene que ser responsable de sus actos cuando le toque. Cada uno tiene que responder por sus locuras: indisciplina, que se hacen expulsar y cosas de esas.

Ya somos grandecitos para responder por nuestros actos. Él se tendrá que revisar, porque no le ha pasado una vez, sino muchas veces.

En la situación que estamos, se hace difícil tener un jugador menos. Cuando tenemos el deseo de ganar un partido de los ocho que hemos jugado, pasa lo mismo siempre.

— Mayer Candelo