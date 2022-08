Shaquille O’Neal sorprende a todos: defiende al terraplanismo usando particular ejemplo

La exestrella de la NBA Shaquille O’Neal sorprendió al realizar una defensa al terraplanismo, algo que ya había realizado años atrás. En esta ocasión, el otrora basquetbolista de 50 años dio una curioso argumento para defender su postura.

Según consigna Infobae, el exjugador de Los Angeles Lakers señaló en el podcast The Kyle and Jackie O Show que “yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados”.

“Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Es solo una teoría, nos enseñan muchas cosas. Es solo una teoría”, afirmó.

Tras esto, Shaq dio un curioso argumento para defender su postura terraplanista. “Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. ¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha”, expresó.

No es la primera vez

Cabe mencionar que en 2017 O’Neal había llamado la atención tras sumarse al pensamiento del jugador de la NBA Kyrie Irving.

El actual base de los Brooklyn Nets señaló en dicha oportunidad que “no es una teoría de la conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos”.

“Nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en que viajamos... ¿de verdad crees que giramos alrededor del sol?”, indicó en un programa de radio.

Tras los dichos de Irving, Shaquille O’Neal lo apoyó. “En la escuela lo primero que nos enseñaron es ‘Colón descubrió America’, pero cuando él llegó allí ya había tipos de pelo largo fumando en sus pipas. ¿Qué es lo que te dice eso? Colón no descubrió América”, aseveró.

“Por ejemplo, yo voy de Florida a California muchas veces y eso es plano. No voy de arriba a abajo con todo ese rollo de la teoría de la gravedad. ¿Lo que quieres decir es que es redonda y China está debajo nuestro? ¿China está debajo nuestro? No, no lo está, la Tierra es plana”, remató.