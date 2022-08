Melissa Martínez insinuó que Falcao ya está para retirarse de ‘LA TRICOLOR’

Como el proceso de Néstor Lorenzo está a punto de comenzar, muchos creen que es hora de tomar decisiones drásticas con los jugadores que integran ‘la Tricolor’. La salida de algunos referentes históricos está entre las propuestas de la hinchada y la prensa. Precisamente por eso llamó la atención que Melissa Martínez dijo que Falcao García está cerca de retirarse de la selección Colombia. De hecho, sus palabras abrieron debate porque indicaron, sin intención, que ‘el Tigre’ no debería volver a estar en el combinado colombiano.

En la tarde del 20 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, a Melissa le preguntaron si le baja el pulgar a Falcao como delantero titular de ‘la Tricolor’. Ella, sin dudarlo, señaló que sí, pues no lo ve como alguien que entre en la renovación que debería empezar con Lorenzo.

Sí, pero, más que pulgar abajo, es que no entra en lo que yo estoy pensando de cara a cuatro años de proceso. Por edad no estaría.

Tras bajarle el pulgar a la titularidad de ‘El Tigre’, a Martínez le preguntaron si él no debería volver a la selección Colombia. Sorpresivamente, ella respondió asegurando que debería volver para que lo despida la hinchada, afirmación que dejó fríos a los demás integrantes del programa.

Las palabras de Melisa Martínez generaron una enorme sorpresa. Por eso, ella se explicó y dejó claro que, aunque no ve a Falcao titular, sí lo ve como alguien convocable. Además, dijo que sí, a Radamel hay que hacerle un partido de despedida, pero no en este momento.

Convocable sí, pero no titular. No puede ser que lo último que veamos de Falcao con la selección sea que lo eliminaron. Él estuvo ausente por lesión, no pudo hacer parte de esos últimos partidos.

A Falcao hay que traerlo, hacerle su partido despedida y mirar a cuántas convocatorias más alcanzará con los minutos que está actuando en el Rayo Vallecano.

Lo que pasa es que siempre que nos referimos a Falcao, nos desligamos de la parte deportiva y le metemos muchísimo corazón.

— Melissa Martínez