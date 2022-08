Luis Sinisterra sacó un zurdazo y celebró gol en su primera titular con Leeds

Aunque el colombiano demostró un buen desempeño en sus primeros partidos, no había sido titular en la liga inglesa. Como hizo méritos, el entrenador Jesse March lo puso en el once inicial y él respondió. Resulta que hubo un gol de Luis Sinisterra en Leeds United vs. Everton, por Fecha 5 de Premier League 2022-23. Con este tanto, Sinisterra empató parcialmente el marcador para su equipo.

Llegando al minuto 55, Sinisterra tomó el balón fuera del área. Como estaba en la parte derecha, enganchó hacia el centro para rematar, pero tenía que hacerlo con la izquierda y él es diestro. ‘Lucho’, como quien dice, le dio con la ‘mocha’ y ‘la mandó a aguardar’.

¡ESTRENO GOLEADOR EN LA #PREMIERxESPN! Sinisterra sacó un gran remate para el 1-1 de Leeds ante Everton.



