Eduardo Luis puso a Millonarios dos escalones arriba de todos los equipos del FPC

El extraordinario momento que vive el ‘Embajador’ ha provocado elogios de diferentes integrantes de la prensa deportiva. Es que, además de ser líderes en solitario de la Liga BetPlay 2-2022 y también de la Reclasificación, los de Alberto Gamero están a un paso de clasificar a la final de Copa BetPlay 2022. Precisamente por eso, Eduardo Luis López cree que Millonarios está dos escalones arriba de los demás equipos colombianos. La afirmación del reconocido narrador dio de qué hablar y seguramente armará debate.

En la tarde del 29 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, Eduardo Luis señaló que Millonarios es, por lejos, el mejor equipo del país. El reconocido narrador fue más allá y aseguró que el ‘Embajador’ está dos escalones arriba de sus rivales.

El pasado 26 de agosto de 2022, Alberto Gamero atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron si lo preocupa la presión de quienes creen que, si no logra un título en 2022, debe salir de Millonarios. El entrenador samario, que ha respondido preguntas similares en diferentes ocasiones, aseguró que su futuro debe discutirse en noviembre, cuando se sabrá si es, o no, campeón.

Lo único que les pido a ustedes y a la afición es que me esperen hasta noviembre. Si no soy campeón y tengo que irme, me voy.

Pero es que todo el año están con la misma pregunta que, Dios mío, no sé ni qué contestar

— Alberto Gamero