Alexander Mejía: ”Todo el mundo habla de Millonarios, pero esto es de resultados”

Atlético Nacional se alista para afrontar un reto doble esta semana: primero recibirá al Envigado este jueves, en un juego aplazado de la jornada 7 y luego, se medirá ante el Deportivo Independiente Medellín el próximo domingo por la denominada ‘fecha de los clásicos’.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera llega a estos choques luego de conseguir una difícil victoria ante el Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot el sábado anterior por un marcador de 3-2.

Este martes, el cuadro antioqueño atendió a los medios en la habitual rueda de prensa, luego de la presentación oficial de Mauricio Navarro de Bedout, su nuevo presidente. Posteriormente, el ‘Arriero Herrera, Nelson Palacio y Alexánder Mejía respondieron las preguntas de los periodistas allí presentes.

Precisamente, este último habló sobre la actualidad del equipo, su rendimiento en los últimos partidos y también dio a conocer que se está preparando para ser director técnico. El periodista de Win Sports Óscar Tobón, le preguntó al centrocampista sobre lo que le falta al equipo para enamorar a la hinchada, pese a los últimos resultados.

Mejía no dudó en hablar sobre la exigencia de los aficionados del ‘Verde de la Montaña’, pero destacó que lo más importante es conseguir los puntos, más allá de sí el equipo juega bonito o no, e incluso puso el ejemplo de Millonarios.

Demostrar lo que se hizo en el segundo tiempo contra el Unión Magdalena y prolongarlo sobre mucho tiempo. Obviamente, uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino que hay que jugar bien, pero hay que ganar porque... digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios, que juega muy bien y sí, juega muy bien, pero los resultados dónde están y esto es de resultados.

Y no estoy entrando en polémicas con nadie porque no me gusta la polémica, pero esto es de resultados porque de nada sirve tú jugar bonito, llegar allá a lo más alto y al final uno se queda.

— Alexander Mejía