“Perverso”, Hernán Torres ‘liquidó’ al árbitro del partido entre Junior y Tolima

Este domingo, el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima se midieron en el Estadio Metropolitano por un encuentro de la jornada 9 de la Liga BetPlay 2022-II. Ambos cuadros llegaron a este duelo con la urgencia de ganar, luego de que en la anterior fecha perdieran sus respectivos juegos.

Pese a que el ‘Pijao’ se fue adelante en el marcador con un gol de junior Hernández al minuto 26, el centrocampista argentino Fabián Sambueza marcó el tanto de la igualdad al 43′. En la segunda parte, Luis Daniel ‘Cariaco’ González desperdició un penal al 67, pero contó con la suerte de tener a Carlos Bacca como salvador, ya que anotó la diana del triunfo al 84′.

Durante el partido se presentaron varias polémicas arbitrales generadas por las decisiones del juez central Carlos Ortega y de las intervenciones del VAR. Al final, Hernán Torres habló en rueda de prensa y no se guardó nada para hablar sobre las determinaciones de Carlos Ortega y sus asistentes.

Ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha y así es muy difícil. En nueve juegos nos ha pitado ocho penaltis el VAR, es muy duro, muy difícil.

Yo nunca soy de los que me quejo del árbitro porque uno tiene que asumir lo que le corresponde a uno, pero así es muy difícil.

Un arbitraje totalmente perverso, perverso. No voy a excusarme, no voy a opacar el gran triunfo del Junior porque trabajó, ganó y jugó bien, pero todas estas situaciones desaniman, desmotivan y le quitan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros hoy (...) si sigo hablando más, me van a dar más pito entonces más bien me quedo callado.

— Hernán Torres