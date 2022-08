“Pega fuerte el enano”, habló el recogebolas al que Quintero le metió un codazo

Este sábado, River Plate visitó al Tigre por la jornada 19 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina y solo pudo conformarse con el empate a un gol. Los dirigidos por Marcelo Gallarse se fueron en ventaja con un gol de Pablo Solari al minuto 37, pero al 70′, Mateo Retegui de penalti igualó el encuentro.

El encuentro tuvo presencia colombiana con el delantero Miguel Borja, quien fue titular, pero no tuvo una destacada presentación y al 63′ fue reemplazado por el atacante Lucas Beltrán. Por su parte, Juan Fernando Quintero fue suplente y saltó al terreno de juego faltando 13 minutos para el final.

Además de no tener un gran partido, el centrocampista antioqueño fue protagonista, pero por una negativa situación. Ante el desespero por volver a ponerse arriba en el marcador, ‘Juanfer’ tuvo un altercado con un alcanzapelotas, quien intentó hacer tiempo al no darle rápido el balón al cafetero y este le respondió con un estrujón.

Al terminar el juego, el propio Tiziano Mansilla, juvenil de Tigre que recibió el empujón de ‘Quinterito’, relató lo ocurrido y destacó que el “enano pega fuerte” al referirse al internacional de la Selección Colombia, quien además lo “puteó” según sus declaraciones.

Estaba arriba atacando e hice un poquito de tiempo para que se acomode la defensa de Tigre. Y viene Quintero y me mete un codazo acá en el pecho y me puteó, y ahí saltó ‘El Perro’ Prediger atrás, me defendió y varios jugadores de la reserva.

La verdad que un codazo así de la nada... un codazo firme acá, en el pecho. Me dolió bastante, pega fuerte el enano.

— Tiziano Mansilla