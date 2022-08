Linda Caicedo se puso la ‘roja’ e hinchas recordaron que Colombia va al Mundial

Muchas selecciones que irán a la próxima Copa del Mundo que se disputará durante el mes de noviembre en Qatar presentaron junto a sus marcas las camisetas alternativas que tendrán durante esta cita orbital. Sin embargo, por cuestiones contractuales, otros combinados nacionales como Colombia también hicieron pública su nueva casaca pese a que no clasificaron al torneo.

Muchos aficionados cafeteros no dudaron en señalar que no tiene sentido lanzar una nueva camiseta, si ‘La Tricolor’ no iba a estar en la Copa del Mundo. Además, muchos criticaron el color porque en algunas imágenes, esta tiene una gran similitud con la ‘vinotinto’ que tradicionalmente ha usado Venezuela.

En medio del furor en las redes y las fotos de la nueva indumentaria, apareció Linda Caicedo como una de las imágenes de la presentación de esta camiseta. Algunos internautas aprovecharon esto para señalar que Colombia sí irá al Mundial, en este caso el Femenino y además lo hará en la categoría Sub-17 y Mayores.

Y como debe ser, Colombia presenta su nueva segunda equipación con la futbolista del momento, la líder del equipo que llevó a la selección a los Olímpicos y al Mundial 2023. Qué Linda. pic.twitter.com/EaqWyOzn1O — Juez Central (@Juezcentral) August 29, 2022

Linda Caicedo presentó nuestra nueva casaca. De regreso al rojo. Y sí la vamos a usar de manera oficial: Mundial Femenino, Juegos Olímpicos y Mundial sub 17. pic.twitter.com/o552eV58Eu — Goles en Directo (@golesendir_) August 29, 2022

Lo mejor de la camiseta de Colombia es que la presentó Linda Caicedo. pic.twitter.com/TtBzROG542 — Daniel Nohra (@cantogoles) August 29, 2022

Muy grande doña Linda Caicedo con la nueva piel de la selección!!! https://t.co/XbdFG5PGUo — TOLIMA77 (@tolimense77) August 29, 2022

Cabe recordar que la atacante vallecaucana, que fue figura en la pasada Copa América y que también estuvo en el Mundial Sub-20 de Costa Rica, estará en las dos citas orbitales, las cuales se jugarán el próximo mes de octubre y en 2023.

¿Cuándo se jugará el Mundial Femenino Sub-17 y el de Mayores?

La Copa del Mundo Sub-17 se jugará en la India entre el próximo 11 y 30 de octubre. En este certamen, la Selección Colombia estará en el grupo C junto a España, México y China. Por su parte, el Mundial de Australia-Nueva Zelanda se llevará a cabo entre el 20 de julio y el 20 de agosto del próximo año.