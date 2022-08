Iván René Valenciano cree que la mejor hinchada de FPC es la del Medellín

Si en algo se destaca Colombia en lo futbolístico, ha sido por la pasión de sus hinchadas, que viajan cada fin de semana a apoyar a sus equipos en cualquier lugar del país. Esto se ha evidenciado a medida de que pasan las fechas, por lo que surgió el debate de cuál es la mejor hinchada del radar local.

Muchos piensan que es el América, Atlético Nacional, Millonarios y hasta el mismo Junior de Barranquilla, que desata un estado de ánimo en toda la Costa Caribe. Pese a lo anterior, Iván René Valenciano optó por escoger a otro equipo, hecho que dejó sorprendido a muchos.

A través del programa ‘Saque Largo’, exactamente el pasado 26 de agosto, los panelistas discutían sobre la mejor hinchada que posee el FPC. Ni corto ni perezoso, Iván René Valenciano firmó que Independiente Medellín gana el primer lugar, por encima del Junior.

El ‘Bombardero’ se basó en una anécdota que le ocurrió como futbolista profesional, en la que una multitud del DIM le dejó un lindo recuerdo, que todavía tiene presente.

“Para mí, la mejor hinchada es de Independiente Medellín. Yo siempre he dicho, tengo una anécdota muy buena.

Jugué en el Medellín e hice 24 goles y me fui a jugar al Bucaramanga; me tocó regresar a jugar un partido del descenso, y cuando entré al estadio, la hinchada me gritaba “Goleador, goleador. Valenciano goleador”.

— Iván René Valenciano, exjugador profesional y panelista.