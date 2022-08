Daniel Hernández se comió ‘un gol hecho’ y protagonizó el papelón del año

El partido entre el ‘Escarlata y el ‘Blanco, Blanco’ no tuvo muchas emociones, por eso, una insólita situación protagonizada por el volante antioqueño. De hecho, el fallo de Daniel Hernández en Once Caldas vs. América, por Fecha 9 de Liga BetPlay 2-2022, será considerado uno de los ‘bloopers’ del año en el fútbol colombiano.

Llegando al minuto 82 del partido, Éder Chaux se esforzó para evitar un gol del América. Su atajada dejó el balón libre en el área y Hernández solo tenía que empujarlo dentro del arco para celebrar. Increíblemente, Daniel pateó con mucha fuerza, el balón pegó en el travesaño y salió del campo.

➕ ¡NOOO! ¡Lo que te perdiste Daniel es sencillamente inexplicable! 😱😱😱#LALIGAxWIN pic.twitter.com/IDL1NEi5Vf — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 27, 2022

