‘Chicho’ Arango hace goles hasta cuando su equipo juega terriblemente mal

Goles de 'Chicho' Arango en Dallas vs. Los Angeles FC por Fecha 31 de MLS 2021 (Tomado del Instagram de 'Chicho' Arango)

Está claro que el Cristian es uno de los mejores delanteros colombianos en la actualidad, pues no para de anotar en el fútbol de Estados Unidos. Esto quedó demostrado con el gol de ‘Chicho’ Arango en Austin vs. Los Angeles FC, por Fecha 27 de la MLS 2022. El atacante celebró, a pesar del terrible desempeño de su equipo, y aumentó su cuota goleadora.

Vea también: Acusan a medio argentino de “lavarle la carita” a Villa por artículo sobre su familia

El partido de Los Angeles FC fue bastante flojo, por lo que, a falta de media hora para el final, perdía 4-0. Justamente en el minuto 60 ‘Chicho’ apareció para anotar el gol de la honra. El colombiano aprovechó un rebote y ‘la mandó guardar’ con un remate de volea.

‘Chicho’ Arango debería estar en la próxima convocatoria de la selección Colombia:

El proceso de Néstor Lorenzo tiene como principal objetivo consolidar la renovación generacional tan espada en la selección Colombia. De su mano, muchos hinchas esperan que jugadores como Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado e, incluso, David Ospina, cedan el protagonismo a nuevas caras, como Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Luis Díaz y varios más.

Cristian Arango surge como uno de tantos delanteros que piden pista para adueñarse de la delantera en ‘la Tricolor’. Por eso, muchos creen que debe estar en la próxima convocatoria de Lorenzo. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es otro de los jugadores que deberían entrar en el radar.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricol