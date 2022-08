Tatiana Calderón corre contra los estereotipos y sueña con llegar a la Fórmula 1

La piloto bogotana, Tatiana Calderón, confirmó su regreso a la competencia en la Fórmula 2 gracias al patrocinio de Karol G. La corredora se convirtió en 2019 en la primera mujer en disputar la F2 y sueña con llegar a la Fórmula 1.

En una rueda de prensa en que Calderón respondió algunas preguntas, aprovechó para hablar acerca de su regreso a la Fórmula 2. Para ella fue toda una sorpresa poder regresar porque hace menos de una semana pensó que no volvería a competir en lo que restaba de temporada a causa del incumplimiento de pagos en su equipo de la IndyCar por falta de recursos.

No hay nada imposible.

Ella se refirió a su exitoso paso por la IndyCar, y aunque no se quería ir de esa competencia, también se mostró feliz de retornar a la Fórmula 2.

Calderón aseguró sentirse cómoda y feliz con el equipo al que llegó (Charouz Racing System) y con el carro que competira: ‘BICHOTA MAKINON’.

Aún hay mucho por hacer, pero el equipo ha sido súper abierto y me he sentido muy bien, algo que en el pasado había sido distinto.

Hoy fue mi primer día de vuelta y la forma cómo me recibieron es distinta a como me fui hace tres años.

La corredora se refirió al paradigma que hay en el mundo del deporte motor acerca de la prelación en los pilotos hombres sin darle oportunidad alguna a las mujeres.

Ella respondió convencida de trabajar para acortar esa diferencia de oportunidades laborales.

Existe el tabú que una mujer no podría con un auto de Fórmula 1, pero si no te dan la oportunidad, no van a saber.

Seguiremos empujando para que cada vez se acorte más esa brecha.

— Tatiana Calderón