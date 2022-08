Sambueza dejó mal parados a hinchas de Cali y Junior porque “son más de redes”

Este miércoles, el Junior de Barranquilla recibió al Unión Magdalena en el Estadio Metropolitano por el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2022. El ‘Ciclón’ tomó la delantera en esta llave, luego de conseguir el triunfo por 1-0 con un gol de Fabián Cantillo.

Este resultado no cayó para nada bien en las filas del ‘Tiburón’ y la afición ha criticado duramente al técnico Juan Cruz Real porque el equipo no ha sido fuerte como local en partidos decisivos como ante Unión de Santa Fe en la Copa Sudamericana, Atlético Nacional en los cuadrangulares pasados y Once Caldas en la celebración del cumpleaños 98.

Uno de los jugadores que estuvo en la caída frente al cuadro samario fue Fabián Sambueza, quien ofició titular, pero no tuvo su mejor presentación. El centrocampista argentino salió del terreno de juego al minuto 58 y en su lugar ingresó Nelson Deossa.

Precisamente, Sambueza estuvo como invitado este jueves en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y habló sobre diversos temas, entre ellos el de las aficiones de los clubes por los que ha pasado en Colombia. El ‘Chino’ sostuvo que en Santa Fe sintió gran apoyo, mientras que en Cali y Junior hay “muchos hinchas que son más de redes”.

Donde más apoyo tuvimos cuando íbamos mal fue en Santa Fe, los muchachos fueron, la hinchada y nos apoyaron. Todos fuimos uno y pudimos sacar el equipo adelante, lamentablemente después perdimos esa final, pero el equipo mejoró muchísimo. El Cali es un equipo también en el que se exige mucho por su historia, siempre han pasado buenos jugadores, les gusta el buen fútbol, pero es parecido al Junior, hay muchos hinchas más como de las redes, que por ahí el que va. El que va al estadio siempre apoya, los de afuera en las redes, los internautas son los que más matan a todos. — Fabián Sambueza

Sambueza habló sobre su futuro para la próxima temporada

El jugador nacido en Neuquén también se refirió a su futuro, ya que el contrato que tiene con el Junior culmina a finales de este año, por lo que aún es una incógnita si continuará en la escuadra barranquillera o partirá hacia un nuevo destino.

Soy una persona convencida de que el que trabaja bien las cosas le llegan. Sea acá o sea en otro lado, el fútbol no empieza ni termina en Junior. Yo estoy feliz, mi familia está feliz acá. Si Dios quiere está la posibilidad de poder renovar, lo voy a hacer con muchísimo gusto porque es un club que compite y que quiere ganar siempre. Si me tengo que ir de acá lo haré sabiendo que hice mi mejor esfuerzo y traté de llevar el club a pelear cosas importantes. — Fabián Sambueza

Con el ‘Tiburón’, Sambueza ha disputado 115 partidos, en los que ha anotado 10 goles y ha repartido ocho asistencias. Además, ha conseguido tres títulos: dos Ligas (2018-II, 2019-I) y una Superliga (2019).