Peso de los sobres revelaría si tienen las ‘monas’ súper raras del álbum del Mundial

Videos virales revelan insólita forma en que podrían conseguirse las calcomanías más difíciles del Álbum del Mundial Qatar 2022.

¿Cuáles son las ‘monas’ más difíciles del álbum del Mundial?

Normalmente, todas las calcomanías de los diferentes álbumes de los Mundiales reciben la misma cantidad de impresiones. Esto quiere decir que no hay una ‘mona’ más difícil de conseguir que la otra.

Sin embargo, Panini, para la edición del Mundial de Qatar 2022, decidió sacar 20 ‘monas’ súper raras que sí son más difíciles de encontrar. Se trata de calcomanías especiales de 20 jugadores que estarán en la cita orbital. Cabe resaltar que estas no impedirán llenar el álbum, pues no tienen una sección especial, sino que se pegan en el espacio normal destinado para el jugador.

La insólita manera de conseguir las monas del álbum:

En las redes sociales hicieron viral un video en el que alguien pesa diferentes sobres del álbum del Mundial. La mayoría de los sobres pesaron cuatro gramos, sin embargo, uno pesó cinco.

Según el video, dicho sobre pesó cinco gramos porque contenía una ‘mona’ de más, justamente una de las especiales.

Dicho video no tardó en dar de qué hablar. Aunque la teoría que sostiene no ha sido comprobada y seguramente no lo será, llamó la atención que surgieron más videos similares.

