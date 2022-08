Para Jorge Bermúdez es hora de aceptar que Millonarios no tiene rival en el FPC

La victoria del ‘Embajador’ contra el Medellín en la semifinales de la Copa BetPlay 2022 fue un golpe autoridad que dio de qué hablar ente la prensa del fútbol colombiano. Desde elogios para el trabajo de Alberto Gamero, hasta comentario acerca del favoritismo para quedarse con el título de la competencia inundaron las redes sociales y los diferentes programas de radio y televisión. Esto quedó demostrado al ver que Jorge Bermúdez pidió a los seguidores del FPC que acepten que Millonarios no tiene rival actualmente.

El 124 de agosto de 2022, tras la vitoria de Millonarios contra el Medellín, Bermúdez analizó el juego en su canal oficial de Youtube. El polémico periodista empezó por exaltar el juego del ‘Embajador’, que, según él, doblega sin problemas a sus rivales.

Los elogios de Jorge no terminaron ahí, ya que después aseguró que es hora de aceptar que Millonarios no tiene rival en el fútbol colombiano.

Palabras más, palabras menos... Lo voy a decir y sé que todo el mundo se va a venir encima. Millonarios, hoy por hoy, no tiene rival en el fútbol colombiano. ¡Así de sencillo!

Yo sé que los de Millonarios van a decir, ay, Bermúdez nos saló. Si antes los estoy elogiando, que salar ni que nada.

Y los demás, los enfermos de color, van a decir: ese Bermúdez triple no sé qué, merece no sé qué... No, no tiene rival, créanlo.

Fue al Atanasio Girardot y ganó fácil, mostrando una superioridad. Incluso, aseguró la eliminatoria... ‘Al César lo que es del César’, hay que reconocer las cosas.

— Jorge Bermúdez