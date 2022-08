Jugadora fue acosada por aficionado que quiso más que la foto que le concedieron

Sabrina Enciso, jugadora del América Femenil, denunció en redes sociales que fue víctima de acoso por parte de un aficionado, cuando ella quiso tener un gesto de cortesía con el sujeto.

La futbolista reveló que después del partido del sábado pasado ante el AC Milan, correspondiente a The Women’s Cup, en Kentucky, Estados Unidos; un hombre intentó sobrepasarse con ella y darle un beso.

“Desafortunadamente después de nuestro último partido, viví una experiencia muy incómoda mientras interactuaba con un admirador. Esta persona invadió mi espacio personal, tratando de besarme mientras aceptaba tomarme una foto. Quise venir aquí a decir que estoy muy agradecida por todo el amor y apoyo que recibo”, publicó en un mensaje.

“Después de los partidos estoy feliz y dispuesta a tomarme fotos con cuantas personas pueda. Pero no está bien ser acosada ni que se aprovechen de uno”, agregó Enciso.

Por último, Sabrina Enciso aclaró que siempre buscan corresponder el apoyo de los aficionados, pero pide respeto para ella y para todas las jugadoras.

“Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen”, apuntó.

Otra desafortunada situación con las jugadoras de América Femenil, ahora por parte de Sabrina Enciso 🦅 pic.twitter.com/JJMr2iNhE7 — Bruno Hernández 🤘🏼 (@bruhdz8) August 23, 2022

Este caso se suma al que su compañera, Renata Masciarelli, sufrió hace unas semanas cuando fue víctima de violencia digital. La portera de las Águilas recibió amanzas de muerte.