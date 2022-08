Arboleda expuso al Rayo y dijo sentirse “estafado” porque no quieren pagarle

Luego de su paso por el Banfield de Argentina, equipo en el que consiguió ser titular y en donde atajó durante más de 90 partidos, parecía que la carrera del guardameta colombiano Iván Mauricio Arboleda iba en ascenso. Esto tomó más fuerza cuando fue anunciado como nuevo jugador del Rayo Vallecano de España, cuadro en el que compartió con Radamel Falcao García.

El 4 de septiembre del 2021, ‘La Araña’ se convirtió en futbolista del equipo de Vallecas, pero allí nunca tuvo lugar, y menos, con las buenas actuaciones del arquero macedonio Stole Dimitrievski, especialmente al inicio de la anterior campaña. Arboleda regresó al fútbol argentino para unirse al Newell’s Old Boys, aunque esta determinación se dio en contra de su voluntad.

Según informó el diario Marca en las últimas horas, al guardameta cafetero no le consignan su salario desde el pasado mes de enero, situación que motivó al tumaqueño y a sus abogados a entablar una denuncia en contra de esta institución deportiva. Además, el cancerbero prefirió rescindir su contrato, el cual estaba demarcado hasta el cierre del 2024.

Este miércoles, Arboleda habló en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y reveló detalles sobre la situación que ha vivido con la escuadra española. El arquero manifestó estar decepcionado por el trato que le han dado desde el Rayo, además no dudó en decir que le adeudan una importante cantidad de dinero y que también se siente estafado por su exrepresentante, el argentino Horacio Rossi.

Estamos hablando de prácticamente 150,000 dólares, dicen que Newell’s ya se los pago al Rayo, que el Rayo los tiene en su cuenta y el presidente no le da la gana de depositármelos.

Prácticamente cara a cara me dijo que me los iba a poner, pero se burló de mí, le da igual todo. Nunca te atiende el teléfono, lo único que le importa a él es su plata. No he tenido respaldo de nadie, yo solo y gracias a Dios con el grupo de abogados.

— Iván Arboleda