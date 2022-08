Viera se ‘durmió' y el Unión Magdalena no le perdonó su grosero error

Este miércoles, Junior de Barranquilla recibe al Unión Magdalena por el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2022. Luego de eliminar a Atlético Nacional, los dirigidos por Juan Cruz Real afrontan esta fase decisiva con la firme intención de meterse en la final ante uno de sus máximos rivales.

Para su mala fortuna, el juego no empezó de la mejor manera. Primero, Carlos Bacca tuvo la oportunidad de abrir el marcador por la vía del penalti, pero este fue atajado por el guardameta Ramiro Sánchez al minuto 23. Posteriormente, en una jugada que no representaba mayor peligro, Sebastián Viera no pudo controlar un balón que parecía fácil y le dejó el gol servido a Fabián Cantillo al 27′.

¿Cuándo es el partido de vuelta y cuál sería el otro finalista?

Cabe recordar que el juego de vuelta de esta llave será el próximo 14 de septiembre en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta sobre las 6:00 p. m. El equipo que se quede con la victoria en el marcador global enfrentará en la gran final al vencedor del cruce entre el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios.

El campeón de este torneo se ganará un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores 2023, competición en la que Colombia tendrá asegurados dos representantes en la fase de grupos (los campeones de la Liga BetPlay 2022-I y Liga BetPlay 2022-II).