Nicole Regnier puso en duda al ‘Arriero’ Herrera porque Nacional es un “desastre”

Aunque fue campeón de la primera división del fútbol colombiano en el primer semestre del año, el juego del ‘Verdolaga’ no es el mejor y por eso muchos ponen en duda la continuidad de Hernán Darío Herrera, su entrenador Precisamente a eso apuntó la fuerte crítica de Nicole Regnier a Atlético Nacional por su presente en la Liga BetPlay 2-2022. Según la reconocida exjugadora, el equipo paisa no va por buen camino y el trabajo del ‘Arriero’ no se ve reflejado en la cancha.

Vea también: Hinchas crearon un Twitter para denunciar ‘injusticias’ del VAR contra Nacional

En la tarde del 23 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, Regnier habló sobre el presente de Nacional. Ella no tuvo pelos en la lengua y aseguró que el ‘Verdolaga’ es un “desastre” colectivamente. A pesar de esto, cree que, gracias a sus individualidades, clasificará a ‘los ocho’.

Colectivamente es un desastre, un desastre. Esa es la realidad. Pero tiene jugadores tan talentosos que van a sacar eso adelante y se van a meter entre ‘los ocho’. — Nicole Regnier

Tras demostrar que no la convence Hernán Darío Herrera como entrenador de Nacional, Nicole puso sobre la mesa el trabajo de Pedro Sarmiento y ‘Piscis’ Restrepo. Los dos reconocidos entrenadores ahora son asistentes del ‘Arriero’ y Regnier cree que su trabajo no se ha visto.

Está bien que traigan a Pedro Sarmiento para el tema defensivo y todo eso. Pero no he visto una mejora defensiva tan grande. No sé hasta qué punto tener tres personas al mando... Claro, está ‘El Arriero’ y ‘Piscis’ y Sarmiento están un escalón abajo. Pero al final son lo mismo. Ahí siento que es bien complicado el tema, lo normal es un técnico, un asistente y el resto del cuerpo técnico. Pero siempre hay unno que está por encima. Yo creo que ‘El Arriero’ está por encima, pero no el trabajo. — Nicole Regnier

¿Cuáles son las funciones de ‘Piscis’ Restrepo y de Pedro Sarmiento en Nacional?

‘Piscis’ Restrepo llegó a Nacional a principios de 2022, cuando el equipo era dirigido por Alejandro Restrepo. Como ‘Piscis’ es un veterano de la dirección técnica, llamó mucho la atención que llegó al ‘Verdolaga’ para ser asistente de Alejandro.

Tras la salida de Alejandro Restrepo a mediados de la Liga BetPlay 1-2022, desde el club optaron por darle la dirección técnica a Hernán Darío Herrera y ‘Piscis’ continuó como asistente. Aunque la decisión generó algunas críticas, fue acertada porque el ‘Verdolaga’ se consagró como capeón de la competencia.

Antes del inicio de la Liga BetPlay 2-2022, el equipo paisa sorprendió al anunciar la contratación de un tercer asistente técnico que, normalmente, ejerce como DT en propiedad. Se trató de Pedro Sarmiento, quien llegó con el objetivo de mejorar el desempeño defensivo del equipo.

Para muchos, los entrenadores realizan un trabajo complementario que, con Herrera a la cabeza, terminara reflejándose dentro de la cancha. Pero también están los que creen que tener a tres entrenadores tan experimentados en el mismo cuerpo técnico desdibuja la figura de director técnico y, por ende, no queda claro quién manda.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<