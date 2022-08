Valenciano dijo que Luis Díaz debe reinventarse y a Vélez no le gustó ‘ni cinco’

Como el Liverpool no ganó en las primeras fechas de la Premier League 2022-23, muchos aseguran que está en crisis y por eso apuntan al nivel de sus jugadores. Uno de los apuntados es el extremo guajiro, quien solo anotó un gol en dichos juegos. Al colombiano le piden que dé un poco más e, incluso, que busque maneras para sorprender a sus rivales. Esto quedó demostrado al ver que Carlos Antonio Vélez respondió a Iván René Valenciano por decir que Luis Díaz debe reinventarse. Con contundentes palabras, el reconocido periodista dejo claro que no le gustó ‘ni cinco’ un concepto que el exjugador expuso en medios de comunicación.

Iván René Valenciano dijo que Luis Díaz debe reinventarse:

En la tarde del 22 de agosto de 2022, justo después de la derrota del Liverpool contra el Manchester United, Iván René analizó el desempeño de ‘Lucho’ Díaz en el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports. El ‘Bombardero’ aseguró que el extremo colombiano debe reinventarse, ya que sus rivales lo conocen porque es “una pieza fundamental del Liverpool”.

Todo el mundo conoce cómo juegan los equipos de Guardiola, por eso los escalonan y todo eso... Pero se reinventa. ¡El City se reinventa! Luis Díaz tiene que reinventarse, ya no es un desconocido en el fútbol. Luis Díaz hoy es una pieza fundamental del Liverpool. — Iván René Valenciano

"Luis Díaz tiene que reinventarse, ya no es un desconocido en el fútbol, es una pieza fundamental de Liverpool", @Ivan9Valenciano 🇨🇴🏟#SaqueLargoWIN

La respuesta de Carlos Antonio Vélez a Iván René Valenciano:

En la mañana del 23 de agosto de 2022, durante su tradicional sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez aseguró que por ahí leyó que Luis Díaz debe reinventarse. Aunque no apuntó explícitamente a Iván René Valenciano, sus palabras parecieron una contundente respuesta para él.

Uno tiene que oír cada cosa... Leí esta mañana que ‘Lucho’ Díaz y el Liverpool tienen que reinventarse, que hay que reinventarse porque perdieron un partido frente al Manchester United. ¿Ya desde Colombia vamos a empezar a decir que la culpa la tiene ‘Lucho’ Díaz porque no ha ganado ni un partido de tres? — Carlos Antonio Vélez

Vélez continuó exponiendo las razones que, según él, provocaron que el Liverpool no ganara en los primeros tres partidos de la Premier League 2022-23:

Núñez expulsado; Thiago (Alcantara), que es el alma del equipo, lesionado; Matip, el central compañero de (Virgil) van Dijk, lesionado; y (Diogo) Jota lesionado. Si (Darwin) Núñez no está, entra Jota, pero tuvieron que poner a (Roberto) Firmino, que hace rato juega mal, estuvieron a punto de transferirlo y ya tiene 30 años. Bajo nivel en (Jordan) Henderson, que tiene 32. (Mohamed) Salah tiene un degaste terrible de la temporada, ya es un hombre de 30. (Harvey) Elliot tiene 19 años y todavía no encaja. (Fábio) Carvalho es un jovencito que acaban de traer como alternativa. Todas estas cosas juntas hacen que un equipo no tenga una buena producción, por lo menos no una producción acorde a lo que se venía haciendo. Pero, por si acaso, el Liverpool, en los últimos 23 partidos, solo ha perdido dos. Uno frente a un tal Real Madrid en la final de la Champions, y jugando mejor que el Madrid. Y el otro ayer. El resto no los perdió. Entonces, ¿hay que reinventar qué? ¿Qué es lo que hay que reinventar? ¿Y Luis por qué? — Carlos Antonio Vélez

El reconocido periodista también aseguró que, desde su llegada al equipo inglés, Díaz no ha parado de reinventarse. Para demostrar su punto, enlistó los aspectos en los que el talentoso jugador ha mejorado.

Si algo está haciendo ‘Lucho’ es reinventarse todos los días. Parece que quienes lo dicen, o no lo entienden, o no lo ven. Porque puede que lo entiendan, pero no lo ven. Y si lo ven, se hacen los orejones. ¿Qué ha hecho ‘Lucho’ Díaz de nuevo? Lo siguiente... Bloque bajo para contrataque rápido: él es el jugador de las transiciones. Lo fue y lo es, pero últimamente, por cómo se diseñaron los partidos, se ha dado poco. Segundo: es un jugador que ha ganado en marca. Recuperación de balón, regreso, ida y vuelta y taponamiento en la salida del rival. Tercero: ahora entiende perfectamente el ‘on-off’ con el lateral izquierdo. Cuando tiene que jugar por dentro para cerrar la defensa, atraer rivales y dejar espacios por fuera, lo ha hecho. Como en los partidos anteriores, que le ha pegado la pelota en el palo y que le atajó el arquero. Pero ha sido el más insidioso, sin duda. Y que ha tenido que jugar con unos y con otros, sí. No tiene la culpa él de que se haya lesionado Thiago, que se haya lesionado Jota y que se haya hecho expulsar Núñez; tres jugadores que, de medio campo hacia arriba, son cómplices necesarios de un ataque permanente. — Carlos Antonio Vélez

Para concluir, Carlos Antonio Vélez aseguró que el guajiro no necesita reinventare y explicó lo que, según él, debe ocurrir para que el Liverpool mejore.

No, no necesita reinventarse, ni ‘Lucho’ Díaz y mucho menos el Liverpool. Lo que necesitan es recuperar a sus piezas más importantes, que no haya tantos lesionados y que Núñez no se vuelva a hacer expulsar. — Carlos Antonio Vélez

