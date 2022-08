Tulio Gómez ‘quedó como un zapato’ porque Michael Rangel lo desmintió

Como ya es habitual, este lunes Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dejó unas declaraciones que pusieron a hablar a buena parte del entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Entre algunos temas, el empresario habló sobre la construcción del estadio para el ‘Escarlata’ y su sueño de ganar la Copa Libertadores.

Hasta ahí, aunque lo expresado por Gómez sorprendió a algunos, todo era normal, pero luego llegó la polémica. Al hablar sobre la construcción de la nómina y los fichajes para el próximo año, el dirigente señaló que dos jugadores le habían expresado que querían volver a ser parte de los ‘Diablos Rojos’.

Vea acá: Mackalister Silva no ‘come cuento’ de su edad y sueña con llegar a ‘La Tricolor’

En entrevista con el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, Tulio manifestó que hace un tiempo se encontró con Michael Rangel y Rodrigo Ureña en el aeropuerto El Dorado. Según el accionista de la ‘Mechita’, ambos futbolistas le habrían expresado su deseo de regresar al América.

"Ureña y Rangel quieren volver al @AmericadeCali , me los encontré en el aeropuerto el Dorado y me lo manifestaron, queremos volver porque no es lo mismo jugar con 2mil o 3mil espectadores que con 30mil o 40mil almas" @tulioagomez La entrevista aquí: https://t.co/OCCmntvv5z pic.twitter.com/OdtQZqCcNK

Sin embargo, minutos después de que estas declaraciones salieran al aire, el centrocampista chileno las desmintió y este martes ha sido el turno para el delantero. En el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, Rangel sostuvo que nunca le dijo a Tulio que quería regresar al cuadro vallecaucano, ni que estuviera aburrido en el ‘Vinotinto y Oro’.

Ustedes saben cómo es Tulio, él sale con locuras, con cosas raras en cualquier momento. El día que hablamos con Tulio, el chileno y yo nos lo encontramos en Bogotá, en el aeropuerto, en febrero.

No sé, ahora viene con esas cosas. Yo con Tulio no he tocado el tema de volver al América ni nada. Obviamente, preguntó que si me gustaría volver al América y yo le dije que ‘¿a quién no le gustaría volver al América?’ y más por el momento que yo viví allá, pues obviamente sería muy bueno.

— Michael Rangel