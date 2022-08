Tulio Gómez dijo que Rangel y Ureña quieren volver a América, pero salió regañado

"Ureña y Rangel quieren volver al @AmericadeCali, me los encontré en el aeropuerto el Dorado y me lo manifestaron, queremos volver porque no es lo mismo jugar con 2mil o 3mil espectadores que con 30mil o 40mil almas" @tulioagomez



La entrevista aquí: https://t.co/OCCmntvv5z pic.twitter.com/OdtQZqCcNK