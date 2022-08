Teófilo Gutiérrez: “Nunca me he ido a la B, ni me voy a ir”

El pasado viernes, Alianza Petrolera recibió al Deportivo Cali en uno de los juegos que abrió la sexta fecha de la Liga BetPlay 2022-II. Con la urgencia de conseguir su primera victoria del semestre, el ‘Azucarero’ evidenció una mejoraría en su propuesta, pero no le alcanzó y se tuvo que conformar con el empate 4-4.

Por supuesto, la afición del equipo también demostró su frustración porque este por fin se vio mejor en el terreno de juego, algo que hasta la alcanzó para marcar cuatro tantos, pero en la zona defensiva y en el arco las falencias fueron evidentes.

Vea acá: Duvier Riascos dio clase magistral de cómo NO patear un penalti a lo Panenka

Pese a todos los rumores que hubo en torno a su posible salida y hasta una mala relación con otros miembros del equipo, Teófilo Gutiérrez continúa vistiendo la camiseta del Cali, estuvo presente ante los ‘petroleros’ y tuvo influencia en el resultado final, ya que dio una asistencia y le cometieron el penalti de la igualdad final.

Este lunes, ‘Teo’ estuvo como invitado en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y habló sobre la actualidad de su equipo. Incluso, sin que se le preguntara directamente por el tema, el exjugador del Junior de Barranquilla fue enfático al decir que el Cali no se irá a la B y le pidió tranquilidad a su afición.

Es la vida, hay que afrontarla así, es el fútbol. Eso sí, lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B y ni me voy a ir.

— Teófilo Gutiérrez