‘Juanfer’ Quintero metió un pase casi erótico que tristemente no terminó en gol

Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Argentinos Juniors, por Fecha 9 de Copa de la Liga de Argentina 2022. (Tomado del Instagram de River Plate)

Aunque todavía no está completamente asentado, ‘Juanfer’ recuperó la titular y en cada juego demuestra que, poco a poco, está alcanzando su mejor versión. Los que tiene dudas al respecto deberían ver el pase de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Central Córdoba, por Fecha 15 de Liga Profesional Argentina 2022. Su habitación no terminó en gol, pero sí recordó su primera etapa en el ‘Millonario’, cuando la ‘rompió toda’ con su magia.

En los minutos finales del primer tiempo, cuando River ganaba 2-0 gracias a los goles de Solari y de Miguel Borja, ‘Juanfer’ armó una pared cerca a la media luna del área rival. Una vez le devolvieron la pelota, frenó, hizo una gambeta y metió un magistral pase que solo él vio.

Quintero habilitó a Elías Gómez, quien buscó a Borja en el centro del área. Lastimosamente, la defensa de Central Córdoba interceptó el balón y la jugada no terminó en gol.

