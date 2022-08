Defensa se las dio de arquero, regaló un penal y Matheus Uribe lo cambió por gol

Aunque su principal función dentro del campo no es anotar, el volante paisa suele aportar mucho al ataque de su equipo y por eso, cada tanto, celebra una anotación. Justo como ocurrió en esta ocasión, pues hubo un gol de Matheus Uribe en Porto vs. Sporting Lisboa, por Fecha 3 de Liga Portuguesa 2022-23. El colombiano aprovechó una insólita acción para celebrar por primera vez en la temporada y desde los once pasos.

En el minuto 74 del partido, cuando el marcador estaba 1-0 a favor del Porto, Galeno aprovechó un rebote para cabecear directo al arco, que no tenía al arquero del Sporting cerca. Como el balón iba directo a gol, Pedro Porro intentó detenerlo, pero lo hizo con la mano. Inmediatamente, el árbitro le mostró la roja directa y señaló penal a favor de los locales.

Red card Sporting. Penalty Porto. pic.twitter.com/fPCioxOwET — Ewan MacKenna (@EwanMacKenna) August 20, 2022

Matheus Uribe, quien fue titular, fue el encargado de cobrar el penalti. El colombiano cobró con confianza, aumentó la ventaja 2-0 y celebró su primer gol de la temporada.

