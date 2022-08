¿Es cierto que Daniel Tilger será entrenador de delanteros de ‘LA TRICOLOR?

Desde que vincularon al exjugador colombo-argentino con ‘la Tricolor’, surgió incertidumbre por saber si es verdad que tendría un importante rol en el área técnica. Por eso, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado que aclaró si es cierto que Daniel Tilger llegará al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Esto permitió aclarar las dudas al respecto y cesó las críticas de quienes no querían verlo en el combinado colombiano.

Vea también: Luis Díaz y Linda Caicedo, la dupla que Vélez pidió para ‘LA TRICOLOR’ masculina

El 12 de agosto de 2022, el periodista Sebastián Vargas reprodujo una llamativa noticia que salió por primera vez en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. Según la información divulgada, Tilger, exjugador que actualmente trabaja en medios de comunicación, llegaría a ‘la Tricolor’ para ser entrenador de delanteros en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

La versión tomó más fuerza el 16 de agosto de 2022, cuando Carlos Antonio Vélez habló sobre la supuesta llegada de Tilger a la selección en su programa ‘Planeta Fútbol’.

No sé si la información sea cierta, ¿o no? Pero alguien puso a circular por ahí que, el año entrante, podría venir Daniel Tílger como entrenador de delanteros. Daniel es un tipazo y seguramente es muy competente. Pero, ¿en Colombia no tenemos ningún exjugador que pueda dar una mano?

— Carlos Antonio Vélez