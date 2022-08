Claudia López abrió el debate, ¿es más fácil ser senadora o futbolista?

Está claro que las jugadoras de Colombia tienen enamorados a los seguidores de fútbol en el país, por eso, cada tanto reciben mensajes de aliento y agradecimiento. En esta oportunidad, Claudia López felicitó a las jugadoras de la selección Colombia por todos los logros obtenidos en 2022. Además, comparó las dificultades que tiene una mujer cuando quiere abrirse un espacio en la política y en el fútbol.

En la tarde del 17 de agosto de 2022, Claudia López asistió a un evento en el que Bogotá reconoció a las jugadoras de la selección Colombia femenina. En este, la alcaldesa dio un pequeño discurso en el que las felicitó. Aunque destacó los logros deportivos alcanzados en 2022, hizo énfasis en la importancia de abrirse campo en una disciplina ampliamente masculinizada, como lo es el fútbol.

Como alcaldesa, queda uno como fan. Como ‘groupie’, literalmente, de nuestras jugadoras maravillosas. Me emociona profundamente el logro de cualquier mujer en cualquier campo. Yo sé lo que se siente estar en una actividad que ha sido, predominantemente, para hombres. Y luchar y ganarse un lugar, por mérito, en un espacio muy masculinizado.

La política, decía yo, que suele una de las actividades más masculinizadas. Las mujeres somo el 52% de la población y solamente somos el 23% de las congresistas y el 11% de las alcaldesas del país. Siempre estamos subrepresentadas.

Hasta el día de hoy, siempre había dicho que destacarse, abrirse un espacio y surgir en un espacio masculinizado, como la política, era lo más difícil.

No, no es lo más difícil. En el mundo del fútbol es aún más difícil. Porque es una actividad mucho más masculinizada, me cuesta trabajo pensar si hay una más masculinizada.

Eso quiere decir que nuestras jugadoras no solamente son unas campeonas extraordinarias y unas talentosas deportistas, también son unas mujeres berracas. Porque abrirse camino, por primera vez, en cualquier actividad o profesión que está dominada por hombres, es muy difícil.

— Claudia López