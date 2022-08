Macnelly Torres: “Si me tocara pasar de Nacional a Medellín no lo haría”

Desde que el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez informó que el futbolista Giovanni Moreno tendría todo arreglado para incorporarse a un “equipo grande” del fútbol colombiano, han surgido todo tipo de rumores y especulaciones sobre el futuro del antioqueño.

Tras su salida del ‘Verdolaga’, al nacido en Segovia se le vinculó con cuadros como el Junior de Barranquilla y el Envigado, conjunto con el que se ha entrenado en las últimas semanas y del cual es canterano.

Sin embargo, el ‘Flaco’ no ha concretado nada con alguno de estos equipos y su próximo destino es toda una incógnita. Incluso, ahora se habla de su posible incorporación al Deportivo Independiente Medellín, en lo que sería un movimiento lleno de polémica por su historia con el ‘Verde de la Montaña’.

Este miércoles, en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, uno de los máximos referentes del club antioqueño en los últimos años dio su opinión sobre lo que supondría este hecho. Al ser preguntado por si hubiera jugado con el ‘Poderoso’ luego de estar en Nacional, Macnelly Torres fue claro en su posición, aunque dejó claras algunos factores que intervendrían en esta decisión.

Lo de pasar de Nacional a Medellín es un tema complejo. Yo en su momento pensé si me tocara y yo creo que no lo haría porque creo que, te odian unos porque te fuiste al rival de patio siendo ídolo y te odia el otro equipo porque vienes de su rival.

El ahora panelista de este espacio radial también aclaró diversos aspectos sobre lo que sería este escenario para un futbolista, pero en el caso de jugar en un equipo, ser ídolo, luego pasar por más clubes y posteriormente unirse al rival de patio o máximo rival del primero.

Hay algo que es muy cierto, muchas veces uno va, da la vuelta, va por otros equipos, tiene la oportunidad de volver y quiere seguir compitiendo, no tiene más posibilidades, y si uno quiere seguir jugando, ¿por qué no tomar la decisión y jugar?

‘Mac’ también tuvo tiempo para explicar lo que podría ser el caso de Giovanni Moreno, quien culminó su vínculo con el ‘Verdolaga’, luego de que no le renovaran por algunas declaraciones polémicas sobre el salario del técnico Hernán Darío Herrera.

Creo que a Giovanni Nacional no lo quiso más, prescindió, se terminó el contrato, no quisieron renovarle. Yo creo que él sin ningún problema podría haberse ido al Medellín, pero estaba el tema de que él es hincha de Nacional, que la hinchada lo ve como un ídolo y ahí hay algunos sentimientos encontrados por los que para mí se incline más por no ir a jugar.

— Macnelly Torres