Hinchas creen que Gallardo ‘le tira el pato’ a Quintero cuando River va mal

Aunque le ha costado, el volante paisa cada vez tiene más protagonismo en el ‘Millonario’ y, este 16 de agosto de 2022, sumó su segunda titularidad consecutiva. Sin embargo, Juan Fernando Quintero fue sustituido en el partido Arsenal vs. River Plate, por Fecha 14 de Liga Profesional Argentina 2022, y todavía no está claro por qué. Algunos hinchas señalaron que fue decisión de Marcelo Gallardo, su entrenador. Pero una imagen podría indicaría que él no quedó bien físicamente.

A lo largo del primer tiempo, ‘Juanfer’ Quintero fue uno de los jugadores más claros en el ataque de River. Si bien no asistió, ni dejó ‘mano a mano’ a sus compañeros, sí dio claridad a las jugadas en el último cuarto de la cancha. Lastimosamente, sus constantes intentos de crear peligro en el área rival no prosperaron, por lo que el descanso llegó con empate sin goles.

Para el inicio del segundo tiempo, Marcelo Gallardo sacó a ‘Juanfer’, a Agustín Palavecino y mandó al campo a Miguel Ángel Borja y Santiago Simón. Inmediatamente, los hinchas de River señalaron que no entendieron la salida del volante paisa. Además, hubo quien aseguró que Gallardo siempre ‘le echa el pato’ al colombiano, ya que suele sacarlo cuando los partidos no van bien.

Siempre igual siempre pagando el pato juanfer ? Algo tiene el muñeco con él, no lo deja mostrarse ,tal vez no tiene q jugar tanto para no renovarlw si llega a jugar bien la gente presionaria para q le renueven...ojo! #river #Riverplate — w4lteriver (@WALTERIVER) August 17, 2022

Lo del Muñeco con Juanfer ya es para diván. Veo este hilo: Aimar, Scocco, Juanfer, algo no resuelto en la gestión de jugadores que son demasiado buenos o que le hacen acordar a cómo jugaba él, que le amenazan algo. — Josep (@santamarinajose) August 17, 2022

Pero sapardo, recién caigo que sacaste a pala y a juanfer, terrible lo tuyo — la francescolineta (@lacasconeta) August 17, 2022

Porque el muñe sacó a Juanfer? Era uno de los mejores, Pala también estába bien. No entiendo los cambios a no ser por lesión. — Leo 🕷️ (@Leonelll_7) August 17, 2022

¿Por qué Gallardo salió del partido entre Arsenal y River Plate?

En principio se pensó que la salida de Juan Fernando Quintero fue decisión técnica. Sin embargo, una vez empezó el segundo tiempo, pudo verse que tenía hielo en la pierna izquierda. Aunque todavía no confirmaron que ‘Juanfer’ esté lesionado, lo cierto es que salió del juego con una molestia, que, ojalá, no sea grave.

Hielo para Juanfer en Sarandí: alarma para el Muñeco Gallardo.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jVWTGpk7bf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2022

