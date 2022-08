Alberto Gamero: “Hicimos lo que nos faltó en otros partidos, defendernos bien”

Este domingo, Millonarios visitó a Águilas Doradas por la séptima jornada de la Liga BetPlay 2022-II y se llevó un valioso empate del Estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Desde el minuto 34, el equipo de Alberto Gamero tuvo que afrontar el resto del encuentro con diez jugadores, luego de la expulsión del lateral izquierdo Elvis Perlaza, quien golpeó al atacante Jhon Freddy Salazar.

Pese a que el partido ya era parejo desde el inicio, la expulsión de Perlaza fue evidente en la segunda parte y el equipo que dirige Leonel Álvarez fue superior al ‘Ballet Azul’, pero no pudo reflejarlo en el marcador.

En la rueda de prensa al finalizar el juego, Gamero manifestó que pese a que su escuadra no pudo mostrar lo que hace habitualmente en cancha, tuvieron una gran virtud al defenderse bien de los ataques concretados por el rival.

A pesar de que Águilas nos atacó, creo que opciones claras no tuvo, entonces eso también fue bueno hoy, a veces hay que sacar lo bueno.

A veces hemos ganado partidos y hemos terminado pidiendo tiempo porque el rival no llegue, no nos defendemos bien. Me parece que hoy nos defendimos bien con diez hombres y sacamos un punto muy valioso.

— Alberto Gamero