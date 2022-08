‘Guti’ todavía le ve bastante madera a James para volver al fútbol español

James Rodríguez no vive un ciclo ideal en Al-Rayyan de Catar. Aunque posó con la nueva piel del equipo, no ha ocultado las ganas de regresar al fútbol de la élite; sin embargo, la continuidad suya no ha sido la ideal, mientras que ahora no lleva una imagen muy favorable.

Por el momento, la situación es compleja y existen opiniones divididas. Unos creen que James está al borde del retiro, pero otros creen que aún el cucuteño puede desempeñarse de gran manera en el plano europeo. José María Gutiérrez, más conocido como ‘Guti’, forma parte del segundo grupo. A través de una entrevista con el Diario AS, dejó algunas ‘perlitas’ tras analizar la situación suya.

¿Qué dijo ‘Guti’ sobre James?

El referente e ídolo del Real Madrid se refirió al volante ofensivo, recordando esa salida suya por la puerta de atrás del club ‘Merengue’. A pesar de todo, tenía la expectativa de verlo con la camiseta blanca por más temporadas, aunque los recientes técnicos no lo tenían en cuenta como antes, exactamente en la etapa de Carlo Ancelotti tras culminarse el Mundial de Brasil en 2014.

“Para él fue una decepción salir del Real Madrid porque creo que tenía mucha ilusión. Hizo una temporada espectacular y todos pensábamos que íbamos a tener a James durante mucho tiempo, pero no congenió con el siguiente entrenador. Tuvo menos minutos y a partir de ahí creo que le entraron las dudas. Intentó ir a otro equipo, las cosas no le han salido bien, pero creo que es un jugador importante con mucho fútbol y que seguramente podría haber tenido más minutos en el Madrid si se hubiera quedado”. — 'Guti', exjugador del Real Madrid

¿Lo ve en otro club de España?

Si por ‘Guti’ fuera, en la Liga Española deberían tenerlo en cuenta como un posible refuerzo. Dijo que tranquilamente podría ser protagonista en cualquier equipo del país ibérico, por lo que contempló dicha opción.

“James con el fútbol que tiene en sus botas y estando bien físicamente, es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de la Liga Española”. — 'Guti'

En cuanto a sus números con el Real Madrid, James Rodríguez sumó 124 apariciones con la ‘Casa Blanca’, acumulando el registro de 37 goles y 41 asistencias, además de ganar 9 títulos.

Mientras tanto, James deberá asimilar la realidad en la que está ahora. Salvo alguna oferta importante de Europa, todo pinta que se quedará un semestre más en Al-Rayyan. Solo resta esperar.