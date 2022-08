¡Qué hombre! ‘Juanfer’ Quintero ya posó con la nueva camiseta de River Plate

Juan Fernando Quintero, a pesar de no lucir con River Plate hasta ahora, no es olvidado como ese gran ídolo que le marcó a Boca Juniors en el Bernabéu, para quedarse con su más reciente título de Copa Libertadores. ‘Juanfer’ es queridísimo por los lares del club de Núñez, que no atraviesa su mejor momento hasta la fecha y deberá remar contra la corriente en la Liga Profesional Argentina.

Pasando la página, el club cambió de piel de cara al segundo semestre en el balompié ‘Albiceleste’. Una camiseta tipo ‘Polo’ desató el encanto entre los aficionados; es más, a Quintero le lució bastante bien y la gente se lo hizo saber.

La nueva camiseta de River

El club dio a conocer el nuevo estilo de su camiseta, inspirada en los años ‘90 y con el lema “De River de corazón”. Varias figuras, tanto del balompié femenino como masculino, lucieron la ‘polo’, que será estrenada el próximo sábado ante Newells’ Old Boys en la fecha 13 del campeonato liguero, a partir de las 6:30 p.m. (hora de Colombia) en el Monumental.

Quintero se la puso, aprovechando la oportunidad, para ser publicada su foto en la cuenta de Twitter oficial de River Plate.

Una camiseta con historia.



📎 Conseguila hoy con un 20% de descuento para socios y Somos River ➡️ https://t.co/HyZ0PqZ9ly#DeRiverDeCorazón ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/ky3q2QyHxZ — River Plate (@RiverPlate) August 12, 2022

Las reacciones más llamativas:

Múltiples seguidores de ‘la Banda Cruzada’ respondieron el trino con la foto de ‘Juanfer’, enalteciéndolo y quitándose el sombrero por él.

Dios que hombre Juanfer, estéticamente perfecto en todos sentidos — santi, (@_santirp) August 12, 2022

Rey de reyes. Ponelo Marcelo, como esté ponelo. Por favor. — Manuletapamoagago (@quedistintosomo) August 12, 2022

¿Cómo le está yendo a ‘Juanfer’?

A lo largo del año, Quintero ha sumado minutos en 22 cotejos, anotando 5 goles y ejecutando 4 asistencias. Sus números no han sido los mejores, aunque persiste la fe de que levante nivel y pueda lucirse en lo que resta del año, ya buscando salvar una floja temporada para los dirigidos por Marcelo Gallardo.