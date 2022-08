Exjugador de Llaneros confesó que “pasa hambre y lo discriminaron” en el club

A pesar de que ha sido más rigurosa la presión sobre los clubes para pagar con puntualidad, hay un caso impactante en Llaneros. Se trata de Juan Nahs, delantero argentino de 26 años, quien pasa una situación muy compleja junto a su familia.

El exatacante del cuadro ‘Llanero’, quien había llegado al club a principios de año tras su paso en Bogotá F.C., dialogó con el medio Gol Caracol sobre las dificultades que pasa día a día. Las deudas ahogan al futbolista, mientras que el hambre se hace sentir, infortunadamente.

¿Cuánto le deben a Nahs?

De acuerdo con la entrevista que entabló a dicho medio, Nahs habló de una deuda correspondiente a dos meses. Como si fuera poco, no lo tenían en cuenta para nada en el equipo profesional. En el último pago, todos recibieron su salario, mientras que Nahs nunca vio el dinero.

“Les pagaron a todos los jugadores, menos a nosotros. Pasan los días y no pasa nada. No te atienden ni te dan respuesta. Nos sentimos discriminados, además que no la pasamos bien. Hay poca empatía del otro lado, porque tener un nene y estar pasando hambre, no contar con servicio médico... La familia lo sufre con uno y trata de aportar. Desde Argentina también están preocupados”. — Juan Nahs, jugador de Llaneros

Lea también: Barra de Aldosivi no aguantó una derrota y quemó los carros de sus jugadores

No es el único que sufre lo mismo en Llaneros

Emanuel Casado, futbolista argentino que integra el plantel, también ha sido víctima de discriminación e incumplimiento de pagos, de acuerdo con la versión de su compañero. Además de no ser incluido en el equipo profesional, sufrió de condiciones inequitativas.

“A Emanuel, por ejemplo, le dio un virus. Tuvo una descompensación y no tenía servicio médico. Para esos días, su mujer tuvo una quemadura, un accidente y tampoco contaba con la atención. Todo es complicado”. — Juan Nahs, jugador de Llaneros

Hay un detalle que indigna, y es que el mismo presidente no habría respaldado a ninguno de los dos. Cabe anotar que fueron relegados al equipo de Primera C, donde no tenían ni agua ni vestuario para desempeñarse en el terreno de juego.

Tanto Nahs como Emanuel, resignados, tuvieron que negociar con los dirigentes; sin embargo, “ofrecieron menos de la mitad del dinero” para finalizar el contrato. Absolutamente todo el plantel recibe los pagos de nómina puntuales, salvo ellos dos.

De acuerdo al presidente de Llaneros, también consultado por Gol Caracol, aseguró que el club está al día en dicho ítem, y que él mismo tenía disposición de responder.