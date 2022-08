Cali estalló contra Dimayor porque no sancionó a Jarlan Barrera y a ‘Teo’ sí

Desde que confirmaron que el volante de Atlético Nacional no fue sancionado por provocar a los hinchas del Junior en la Copa BetPlay 2022, muchos se preguntaron por qué a Teófilo Gutiérrez sí lo castigaron por una acción muy similar. Precisamente por eso, hubo un comunicado del Deportivo Cali sobre la decisión de Dimayor en el caso de Jarlan Barrera, el cual apuntó a aquella sanción que sí le aplicaron a ‘Teo’.

En la mañana del 11 de agosto de 2022, la Dimayor confirmó que Jarlan no fue sancionado por limpiarse el escudo de Nacional frente a los hinchas de Junior, gesto que fue una clara provocación. La decisión llamó la atención porque meses antes, Teófilo Gutiérrez, delantero del Cali, sí recibió una sanción por una situación bastante similar.

2) El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado.

1) El jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes, y,

En la noche del 11 de agosto de 2022, el Cali emitió un comunicado oficial con el que plantó su posición sobre la decisión de Dimayor en el caso de Jarlan. Según el ‘Azucarero’, la no sanción del volante de Nacional demostró que el Comité Disciplinario del Campeonato no trata por igual a sus integrantes, lo que es una manifestación de “discriminación” y una “violación al derecho constitucional de la igualdad”:

La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la evidente disparidad en las decisiones disciplinarias que se han tomado respecto de conductas similares.

El hecho de que Teófilo Gutiérrez, jugador de nuestro registro, mostrase el escudo de su camiseta a la tribuna en la SuperLiga BetPlay 2022 fue reportado como un gesto de provocación en el informe del Comisario de Campo. Los integrantes en aquel entonces del Comité Disciplinario del Campeonato determinaron la suspensión de nuestro capitán por dos partidos en la Liga BetPlay 2022-1, y le impusieron una multa de dos millones de pesos. La decisión se basó en que, más allá de los hechos, el Comisario había calificado la situación como una provocación. Dicho sea de paso, que la veracidad del informe podía considerarse en tela de juicio, ya que contenía imprecisiones como decir que el jugador había señalado las estrellas, las cuales no están exhibidas en nuestra camiseta.

Por otra parte, hoy se publicó una decisión sobre una conducta similar, cometida por un jugador de otro equipo, reportada como provocación con total precisión y veracidad en el informe del Comisario de Campo respectivo.

En este caso, la decisión fue diferente: ni suspensión ni multa para el mismo comportamiento. A pesar de que el acto también fue calificado como una provocación por parte del Comisario de Campo, esta vez el Comité consideró que no constituía infracción disciplinaria, obrando de conformidad con sus facultades de valorar las pruebas y corregir los errores manifiestos contenidos en los informes.

Sin embargo, con Teófilo Gutiérrez no se aplicaron tales facultades; simplemente se le sancionó con base en el informe del Comisario. No se aplicó el mismo raciocinio, el cual habría resultado también en una decisión absolutoria, ya que la más elemental equidad implica que se debe dar trato igual a situaciones iguales o análogas (y el sentido común dicta que mostrar el escudo de la camiseta no es un acto de provocación).

Un fútbol profesional y de altura requiere que a todos se les trate de la misma manera. En la administración de justicia no debe haber lugar al doble rasero, el cual configuraría una grave manifestación de discriminación y violación del derecho constitucional a la igualdad.