Rangel no ve bien que solo 2 mil hinchas del Tolima vayan al Manuel Murillo Toro

Aunque ha sido uno de los mejores equipos de fútbol colombiano en los últimos años, el ‘Pijao’ todavía no convence a sus hinchas de asistir masivamente y en cada partido al estadio. Esto quedó demostrado con el mensaje de Michael Rangel a los hinchas del Tolima para que vayan al Manuel Murillo Toro. El santandereano indicó que el equipo necesita el impulso que da una tribuna llena cuando se juega de local.

El 11 de agosto de 2022, Rangel atendió a los medios de comunicación luego del entrenamiento del Tolima. El experimentado delantero envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas, quienes están preocupados porque el equipo no ha logrado los resultados esperados en la Liga. Pero eso no fue todo, porque también invitó a la hinchada a que vaya al Estadio Manuel Murillo Toro, ya que, para él, es difícil jugar de local y que apenas 2000 hinchas alienten al ‘Piijao’ desde la tribuna.

Que estén tranquilos. Nosotros estamos dando todo dentro de la cancha, estamos corriendo, metiendo y jugando un buen fútbol. Desafortunadamente, no se nos han dado los resultados. El fútbol es así, no hemos tenido el mejor arranque. Pero todavía queda mucho por recorrer.

Esperamos que esto enderece, que lleguemos otra vez a la victoria y que se vuelva un hábito, como el semestre pasado.

Y que nos acompañen. Es muy difícil llegar a un estadio, de locales, y encontrar 2000 personas que lo apoyan a uno. Uno siempre espera que lo apoyen 10 mil o 20 mil personas.

No estamos en un bache. Pienso que son cosas del fútbol y, desafortunadamente, nos están pasando a nosotros. Vamos a alzar cabeza y a echar para adelante.

Lo único que les decimos, es que nos acompañen en el estadio. Eso es una gran motivación para nosotros, un impulso importante para nosotros poder correr y meter.

No estoy diciendo que, si no van, no vamos a correr y meter. Siempre vamos a dar los mejor de notros, estén o no estén en la tribuna.

— Michael Rangel