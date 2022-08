“Queremos la Libertadores o Sudamericana con Junior”, Bacca, sin miedo al éxito

Carlos Bacca volvió de Europa al equipo de sus amores, con el que supo ganar dos títulos de liga. Pero el delantero no regresó a retirarse, por el contrario, quiere ponerse a punto y aportar su experiencia para aumentar su palmarés nacional y abrir camino continental.

En la mañana de jueves, Carlos Bacca asistió al programa ‘Primer Toque’ de Win Sports y respondió las preguntas conforme a la ilusión que le generó el regreso al Junior.

El delantero llegó a Colombia después de la difícil temporada que tuvo en España con el Granada, equipo que compartió con Santiago Arias y Luis Suárez.

Bacca no tuvo regularidad en el equipo: Por la Liga Santander jugó 17 partidos, en todos ingresó desde el banquillo y no pudo anotar.

Mientras que por Copa del Rey disputó dos encuentros y marcó un gol.

Estoy contento de volver a sentirme futbolista y querido.

El último año no fue el mejor para mí ni para el equipo donde estaba, no tuve los minutos que esperaba, no jugué mucho y el equipo descendió.

— Carlos Bacca