Jarlan Barrera: la decisión por su investigación dejó aburrido a más de uno

Jarlan Barrera, jugador de Atlético Nacional, conoció la sentencia sobre su investigación por presuntamente provocar a los hinchas de Junior y más de uno quedó inconforme con el fallo.

En el más reciente boletín, el No. 046 de 2022, el Comité Disciplinario del Campeonato entregó las novedades disciplinarias y en ellas quedó liberado el jugador.

Vea también: Fabra se pegó fulminante calentada por criminal patada a su joven compañero

Jarlan Barrera no fue sancionado por ‘provocación’ a hincas de Junior

“Artículo 5°. - Se decreta cierre y archivo de la investigación. Jarlan Barrera Escobar, jugador del registro de Atlético Nacional S.A. (”Nacional”), por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 1ª fecha de los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022, contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. El Comité conoció de los hechos presuntamente constitutivos de una infracción a través del informe del Comisario de Campo e imágenes obtenidas en el curso de la investigación”.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. El Comité decidió decretar el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita.

Vea acá: “Se ve horrible”: lluvia de críticas por el aspecto de Luis Díaz en el FIFA 23

2. Bajo este marco, el Comité analizó que los presupuestos fácticos bajo los cuales tocar el escudo ha sido sancionado como conducta provocadora no se satisfacían en el presente caso en tanto: (i) El jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes, y, (ii) El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado.

Vea acá: Bailó a lo Mina, simuló a lo Neymar y todo terminó en gresca entre los hinchas

RESUELVE:

Decretar el cierre y archivo de la investigación contra el señor Jarlan Barrera Escobar, jugador del registro de Atlético Nacional S.A., por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 1ª fecha de los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022, contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. Contra la presente decisión procede recurso de reposición”.