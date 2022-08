Dayro recordó cuando hinchas lo sacaron a ‘pata’ de una discoteca en Bolivia

Atlético Bucaramanga terminó en la cuarta posición del cuadrangular A en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2022-I, la cual terminó con Atlético Nacional como campeón. Más allá de que el ‘Leopardo’ no pudo ratificar lo hecho en la fase del todos contra todos, su actuación fue destacado.

Incluso, los dirigidos por Armando ‘Piripi’ Osma tuvieron dentro de su plantilla al goleador del torneo: Dayro Moreno. El delantero tolimense marcó 13 goles en 21 partidos, números que le bastaron para quedar con el Botín de Oro del campeonato y séptimo en su carrera.

Precisamente, al nacido en Chicoral (Tolima) le hicieron un programa especial en el canal Win Sports, en el que contó varias anécdotas de su carrera deportiva: algunas polémicas y otras del día a día de un futbolista profesional.

Una de ellas fue el inconveniente que vivió en una discoteca en Bolivia, hecho que se robó la atención del entorno del fútbol boliviano y del colombiano. En un video que se hizo viral, un grupo de hinchas del Oriente Petrolero, su club en el balompié del altiplano, lo hicieron salir de este sitio de entretenimiento y lo persiguieron para golpearlo.

Dayro contó los detalles de esta situación y manifestó que estaba en su día libre, por lo que salió a comer algo y a tomar whisky en compañía de otras personas. Sin embargo, Moreno no pudo ni tomarse el primer trago porque los fanáticos del equipo de Santa Cruz de la Sierra hicieron que lo sacaran del lugar.

Pedimos la comida y una botella de whisky, cuando llega un man de la barra y me dice ‘¿usted qué hace aquí?’ y yo le dije que ‘¿cómo así que qué hago aquí? Yo vine a cenar’ (...) cuando llegaron los de seguridad y le dijeron que se fuera, entonces el man dijo: ‘si me sacan de aquí tengo 30 más afuera esperándote.

Los manes de seguridad me sacaron y me rodearon, cuando se vienen como 30 manes de esos encima y cuando yo me siento solo, yo empiezo a echar pa’ atrás. Entonces yo empecé a volear pata y puño, pero cuando vi que venían cinco por acá y cinco por allá me tocó correr.

— Dayro Moreno