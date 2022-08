Dayro Moreno se sinceró y contó qué le faltó para triunfar como Falcao o James

Está claro que el tolimense es uno de los mejores delanteros que da dado Colombia en las últimas décadas. A pesar de esto, su carrera no brilló cuando salió del fútbol colombiano. Diferentes actos de indisciplina y problemas ajenos a lo deportivo evitaron que sus goles fueran lo único que hablara por él. Precisamente por eso, llamó la atención que Dayro Moreno reconoció que le faltó orden para triunfar como Falcao García o James Rodríguez, y lo hizo en una íntima entrevista.

El 9 de agosto de 2022, Win Sports publicó un especial protagonizado por Dayro, con el cual le rindió homenaje por su séptima bota de oro en el fútbol colombiano. Llegando al final del especial, Eduardo Luis López, quien dirigió la charla, le dijo a Moreno que, si hubiera tomado las cosas más en serio, habría llegado muy lejos.

Las palabras de Eduardo Luis no molestaron a Dayro, quien, por el contrario, aprovechó para reconocer que le faltó orden. Sin embargo, aseguró que está orgulloso y agradecido por todo lo que ha logrado.

Estoy grande y soy realista. He escuchado lo mismo de mucha gente. Pero he sido un bendecido de Dios con la vida y con el fútbol. Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida, habría triunfado como James y Falcao.

Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Estoy agradecido con todo lo que me hacen en Colombia. Dejar una huella en el futbol colombiano, para mí, es un orgullo muy grande.

Eso no se borra. Cuando me retire van a decir: vea, el máximo goleador del fútbol colombiano, el que más botines de oro tiene. A donde fui, hice goles. En los equipos que me contrataron siempre salí goleador. Eso siempre me llena de mucho orgullo y satisfacción.

— Dayro Moreno