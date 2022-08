Arquero de Águilas tocó el balón con la mano lejos del área y se enojó porque lo echaron

El duelo entre el ‘Escarlata’ y el ‘Equipo Joven de Antioquia’ no solo dio de qué hablar por la superioridad del Alexandre Guimaraes y sus dirigidos, sino por una llamativa acción que terminó con un expulsado. Resulta que Juan David Valencia fue expulsado en América vs. Águilas Doradas porque tocó el balón fuera de su área y la decisión del árbitro no le gustó.

Llegando al minuto 15 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Deiner Quiñones aprovechó un pase al espacio y fue directo al arco. Valencia salió de su área con el objetivo de cortar el avance. ‘Deiqui’ realizó un amague y, cuando parecía que podía entrar en soledad al área, el arquero interceptó el balón.

Inmediatamente, el árbitro detuvo la jugada y fue al VAR. En la pantalla pudo comprobarse que, casi a un metro del inicio del área, Juan David Valencia interceptó la pelota con la mano. Como se esperaba, el juez le mostró la roja directa y a él no le gustó mucho.

¡Hay VAR, hay tarjeta roja y hay problemas para las 'Águilas' en Cali! 🖥🟥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/2aTKCsm6oB — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 10, 2022

América hizo gol en el tiro libre posterior a la expulsión:

Ante la expulsión de Juan David Valencia, Leonel Álvarez mandó a la cancha a Héctor Fabio Arango, arquero de 20 años que realizó su debut como profesional. Para el lamento del joven arquero, la jugada de tiro libre que inauguró su carrera terminó en gol. Adrián Ramos cobró con potencia el tiro libre, Ochoa dejó rebote y Gianfranco Peña aprovechó para ‘mandarla a guardar’.

