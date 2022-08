Anderson Plata no pierde la esperanza de jugar en ‘LA TRICOLOR’

Ahora que, tras un exitoso paso por el Tolima, saldrá del fútbol colombiano, el veloz extremo quemó otra etapa en su carrera. Por eso, mientras espera para debutar con su nuevo equipo, dejó claro que ‘la Tricolor’ es uno de los objetivos que tiene en la mira. De hecho, Anderson Plata no pierde la esperanza de jugar en la selección Colombia y su llegada al fútbol árabe no es algo que, según él, lo aleje. de dicha meta.

En la tarde del 9 de agosto de 2022, Plata dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron cuáles sueños le faltan por cumplir como futbolista, ya que, a sus 31 años, tiene una amplia carrera en Colombia y en el exterior. Sin dudarlo, el veloz extremo señaló que jugar en ‘la Tricolor’ es lo único que le falta. Además, dejó claro que seguirá trabajando para ganarse un lugar en las convocatorias del combinado colombiano.

¿Qué me falta? Jugar en la selección. No pierdo la esperanza. Algún día... Seguiré luchando para eso y, si no se da, no pasa nada. Pero mi sueño es jugar en la selección.

— Anderson Plata