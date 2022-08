El Once ‘agradeció’ al Junior por invitarlo a su fiesta y encendió la polémica

Once Caldas venció por 2-1 al Junior en Barranquilla (Twitter: @Dimayor)

Este domingo, el Once Caldas consiguió una importante victoria como visitante luego de vencer por 1-2 al Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. En este juego por la jornada 5 de la Liga BetPlay, los dirigidos por Diego Corredor conservaron su invicto y hasta ahora no conocen la derrota esta temporada.

En el máximo escenario deportivo de los barranquilleros había un gran ambiente y no era para menos, el ‘Tiburón’ celebraba su cumpleaños número 98 y llegaba a este encuentro luego de golear a Nacional por 3-0 en Copa BetPlay y empatar a un gol como visitante frente a Rionegro Águilas Doradas.

Ante más de 40 mil espectadores que colmaron el ‘Metro’, el equipo dirigido por Juan Cruz Real inició abajo en el marcador tras el gol de penalti de Ayron Del Valle, luego consiguió la paridad con un tanto de Fabián Sambueza. Posteriormente, en el quinto minuto del tiempo de adición, el exjugador del Junior Marlon Piedrahita concretó la diana que le significó la victoria al conjunto caldense.

El Once y su mensaje de felicitación al Junior por su cumpleaños

Fueron muchos los equipos que a través de sus redes sociales felicitaron al Junior por su cumpleaños número 98, cifra que lo convierte en una de las instituciones de mayos tradición en el Fútbol Profesional Colombiano junto a cuadros centenarios como el Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Cali.

El Once Caldas se sumó a la ola de mensajes de congratulación hacia el cuadro rojiblanco, pero lo hizo de una manera particular y después de culminar en el encuentro en la capital del Atlántico. Por medio de su cuenta de Twitter, el conjunto albo le agradeció al Junior por “hacerlos parte de esa gran celebración”.

🙌🏻🥳 Felices 98 años @JuniorClubSA gracias por hacernos parte de esta gran celebración! 🇮🇹🫶🏻 #OnceCaldas — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 8, 2022

Las reacciones no se hicieron esperar y mientras hinchas de otras escuadras y del propio Once Caldas se burlaban por el jocoso tuit, algunos internautas seguidores del rojiblanco se molestaron y le echaron la culpa a sus jugadores por no ponerle broche de oro a la enorme fiesta que se vivió en las tribunas durante la previa.

Cabe recordar que en la fecha anterior, el ‘Blanco Blanco’ también tuvo un polémico gesto en el que la mascota del equipo les ‘pasó por la cara’ el trofeo de la Copa Libertadores al plantel del Deportivo Pereira que llegaba al Estadio Palogrande para disputar el clásico.