Envió a su hermano a reemplazarlo en su boda para no fallarle al fútbol

Mohamed Buya Turay es el protagonista de una de esas historias surrealistas en el fútbol mundial y decidió enviar a su hermano a su matrimonio para no perder la oportunidad de fichar con el Malmö de Suecia.

Al jugador de 27 años se le cruzaron las fechas con su boda y cerrar el fichaje a su nuevo club, él no lo pensó dos veces, no le falló al amor y dejó las mieles del amor para su hermano.

Atentos a esta surrealista historia: Mohamed Buya tenía su boda prevista para el 21 de julio. Pero el 22 tenía que estar en Malmö para cerrar su fichaje por el club sueco. ¿Y qué hizo? Él se fue a Malmö y mandó a su hermano a su boda para hacerse pasar por él 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/l4DjSbYb1D — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 6, 2022

Mohamed Buya Turay envió a su hermano como reemplazo a su boda

Con la ceremonia pactada para el 21 de julio en Sierra Leona, al jugador le llegó citación para presentarse en el que sería su nuevo equipo para el siguiente día y para no querer tener oportunidad para no estar en forma, se ausentó de su propio matrimonio.

Suad Baydoun, la novia, no tuvo de otra que hacerse a la idea de estar con su cuñado en el altar y al parecer no le disgustó mucho el tema porque en las fotografías lució bastante feliz.

“Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes, Tomamos las fotos con antelación así que parece que yo estaba allí, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real”, manifestó en una entrevista.

“Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, amplió al respecto. ¿No habrá habido luna de miel postiza?

Mohamed Buya Turay ya debutó con Malmö se dio en la fase previa de la UEFA Europa League cuando salió de suplente en una victoria sobre el F91 Dudelange de Luxemburgo por un marcador de 3-0. Buya Turay entró en el minuto 82 y disputó el resto del encuentro.

El recién casado vuelve a Suecia donde se consagró campeón en 2019 cuando defendía los colores del Djurgårdens IF. Tres años más tarde regresa luego de jugar en China en los equipos Hebei China Fortune y el Henan Songshan Longmen.