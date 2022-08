Cristiano le hizo ‘mala cara’ a Ten Hag y cayó con el Manchester United

En su debut de Premier League en esta temporada, el Manchester United volvió a tener una irregular presentación y cayó como local por 1-2 ante el Brighton, en el que fue el primer partido del neerlandés Erik ten Hag como técnico de los ‘Red Devils’.

La gran sorpresa del encuentro se dio desde el inicio, ya que Cristiano Ronaldo no fue titular y le tocó iniciar el encuentro desde el banco de suplentes, algo que no le agradó al atacante luso y que se evidenció en sus gestos de disgusto en la grada de Old Trafford.

😳Una imagen que cuesta asimilar...



💺Cristiano Ronaldo, en el banquillopic.twitter.com/ztCnwV9FdO — BeSoccer (@besoccer_ES) August 7, 2022

Vea acá: No hay autogol feo, pero este es una joya: ‘bañó’ a su portero desde 30 metros

Pascal Gross fue la gran figura del encuentro porque al minuto 30 y al 39′ anotó los dos goles de la visita, que con una muy buena primera parte del juego se llevó un gran botín de ‘El Teatro de los Sueños’.

Cristiano y su ingreso en el segundo tiempo

Solo hasta el minuto 53 y con el marcador en contra (0-2) el astro portugués hizo su ingreso al terreno de juego en lugar de Fred y aunque le cambió un poco la cara a su equipo, no pudo evitar la caída en su primer juego oficial de la temporada.

El único tanto del juego para los de Ten Hag se dio a través de un gol en contra del argentino Alexis Mac Allister al minuto 68. Por su parte, en cuanto a números ‘CR7′ tocó el balón en 12 ocasiones, dio ocho pases precisos, uno de ellos clave y ganó un duelo aéreo.